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Карабахский конфликт 28.12.2016 17:54

Новый генсек ОИС требует вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана

Новоизбранный генсек Организации Исламское сотрудничество (ОИС) Юсиф Аль Осайм осудил направленную против Азербайджана агрессорскую политику Еревана и потребовал незамедлительного вывода ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

Юсиф Аль Осайм направил письмо министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову, отмечается в сообщении азербайджанского МИД.

"Генсек ОИС в своем письме еще раз подтвердил позицию организации по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Он осудил агрессорскую политику Армении и потребовал незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных азербайджанских территорий», - отмечает МИД.

Ю.Аль Осайм выразил уверенность, что развитие отношений между ОИС и Азербайджаном и впредь будет отвечать взаимным интересам.

Р.Бабаев

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Тэги: КАРАБАХ, ОИС, ГЕНСЕК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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