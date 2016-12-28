Новый генсек ОИС требует вывода ВС Армении с оккупированных территорий Азербайджана

Новоизбранный генсек Организации Исламское сотрудничество (ОИС) Юсиф Аль Осайм осудил направленную против Азербайджана агрессорскую политику Еревана и потребовал незамедлительного вывода ВС Армении с оккупированных азербайджанских территорий.

Юсиф Аль Осайм направил письмо министру иностранных дел Азербайджана Эльмару Мамедъярову, отмечается в сообщении азербайджанского МИД.

"Генсек ОИС в своем письме еще раз подтвердил позицию организации по армяно-азербайджанскому нагорно-карабахскому конфликту. Он осудил агрессорскую политику Армении и потребовал незамедлительного и безоговорочного вывода армянских войск со всех оккупированных азербайджанских территорий», - отмечает МИД.

Ю.Аль Осайм выразил уверенность, что развитие отношений между ОИС и Азербайджаном и впредь будет отвечать взаимным интересам.

Р.Бабаев