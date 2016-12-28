Президент Алиев призвал азербайджанцев, проживающих в РФ, быть достойными гражданами России

Президент Азербайджана Ильхам Алиев призвал азербайджанцев, проживающих в РФ, быть достойными гражданами России.

«Азербайджан высоко оценивает позитивную, творческую и важную социальную деятельность азербайджанских общин России. Считаю, что каждый азербайджанец, в первую очередь, должен быть достойным гражданином страны, в которой проживает, принимать участие в ее общественно-политической социально-экономической и культурной жизни и вносить вклад в развитие»,- говорится в послании И.Алиев участникам IV Съезда Всероссийского Азербайджанского конгресса (ВАК).

IV Съезд ВАК начал работу в четверг в Москве.

Глава государства выразил уверенность, что съезд ВАК пройдет в конструктивной и рабочей обстановке, принятые решения будут способствовать интеграции азербайджанцев в многонациональное общество России, создадут дополнительные возможности развития стратегического сотрудничества между двумя странами.

Ф.Исазаде