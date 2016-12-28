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Здравоохранение 28.12.2016 18:29

Президент Алиев поручил подготовить предложения по источникам финансирования ОМС в Азербайджане

Президент Азербайджана Ильхам Алиев поручил Государственному агентству по обязательному медицинскому страхованию (ОМС) в течение двух месяцев подготовить предложения по источникам финансирования ОМС.

Об этом говорится в указе президента И.Алиева о дополнительных мерах по обеспечению применения ОМС на территории города Мингячевир и Евлахского района, опубликованном на сайте главы государства в среду.

Президент утвердил план мероприятий по реализации данных пилотных проектов, список медицинских услуг, входящих в базовый пакет ОМС в Мингячевире и Евлахе, и тарифы на них, а также список услуг, не входящих в базовый пакет, и тарифы на них.

Согласно указу, подписанному И.Алиевым в конце ноября, на период реализации пилотных проектов все государственные медучреждения в г.Мингечевир и Евлахском районе передаются в подчинение Госагентства по ОМС. В госбюджете Азербайджана на 2016 год для Госагентства предусмотрено 10 млн манатов. Кроме этого, Минфин в течение января 2017 года должен перечислить агентству 20 млн манатов, предусмотренные на эти цели в госбюджете на следующий год.

А.Ахундов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ОМС, ФИНАНСИРОВАНИЕ, ИСТОЧНИКИ

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