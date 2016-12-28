Обама препятствует эффективной передачи власти, считает Трамп

Президент США Барак Обама создает помехи в процессе передачи власти своему преемнику, завил в среду избранный президент страны Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал он в "Твиттере".