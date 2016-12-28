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Дальнее зарубежье 28.12.2016 20:46

Обама препятствует эффективной передачи власти, считает Трамп

Президент США Барак Обама создает помехи в процессе передачи власти своему преемнику, завил в среду избранный президент страны Дональд Трамп.

"Я делаю все возможное, чтобы не обращать внимания на многочисленные провокационные заявления президента Обамы и на создаваемые препятствия. Я думал, что у нас будет плавная передача власти. Но это не так!", - написал он в "Твиттере".

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Тэги: США, ТРАМП, ОБАМА, КРИТИКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]