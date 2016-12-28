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Дальнее зарубежье 28.12.2016 22:40

Трамп назвал отношение администрации Обамы к Израилю неуважительным, призвал израильтян ждать его инаугурации

Избранный президент США Дональд Трамп в среду раскритиковал отношение уходящей администрации Белого дома к Израилю.

"Мы не можем продолжать относиться к Израилю с таким пренебрежением и неуважением. Когда-то мы были друзьями, но сейчас - уже нет", - написал Д.Трамп в "Твиттере".

"В начале года была ужасающая иранская сделка, а теперь это: ООН! Крепись, Израиль, 20 января (день инаугурации Д.Трампа - ИФ) уже близко!", - добавил он.

Ранее СБ ООН принял резолюцию, требующую от Израиля отказаться от строительства поселений на палестинских территориях, включая Восточный Иерусалим. Израильский премьер Биньямин Нетаньяху обвинил США, которые при голосовании в Совбезе воздержались, в том, что резолюция была инициирована Вашингтоном.

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Тэги: США, ТРАМП, ИЗРАИЛЬ, ПРИЗЫВ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]