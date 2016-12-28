Почти 20 сотрудников правоохранительных органов погибли от рук бандитов в Дагестане в 2016г - прокуратура

Количество сотрудников правоохранительных структур, погибших от рук бандитов, в Дагестане в 2016 году увеличилось по сравнению с годом ранее почти вдвое, сообщили агентству "Интерфакс-Юг" в пресс-службе республиканской прокуратуры.

"Несмотря на некоторое снижение в текущем году количества совершенных посягательств на сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих (с 63 до 59), потери среди сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих увеличились с 11 в 2015 году до 19 в 2016 году, а раненных - с 24 до 50. Эти цифры прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов привёл в среду в ходе координационного совещания руководителей правоохранительных органов в Махачкале", - сказал представитель прокуратуры.

По его словам, в своем докладе прокурор отметил, что "при расследовании преступлений террористического характера не обеспечивается всесторонность и полнота установления и исследования всех обстоятельств происшествия".

"В то же время прокурор отметил, что не всегда принимаются процессуальные решения в отношении лиц, которые прошли обучение и принимали участие в составе террористических организаций, распространены случаи принятия незаконных процессуальных решений при рассмотрении сообщений и расследовании уголовных дел о преступлениях террористического характера, имеет место волокита", - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что по итогам совещания определен комплекс мер, направленных на повышение эффективности деятельности правоохранительных органов республики по выявлению, пресечению и раскрытию преступлений террористической и экстремистской направленности.