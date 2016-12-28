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Регион 28.12.2016 21:20

Министры иностранных дел Ирана и Турции обсудили Сирию, подчеркнули, что сирийский кризис имеет только политическое решение

Главы МИД Ирана и Турции Джавад Зариф и Мевлют Чавушоглу обсудили в среду по телефону последнее развитие ситуации в Сирии.

Министры подчеркнули, что сирийский кризис имеет только политическое решение, сообщили иранские СМИ.

На встрече в Москве 20 декабря главы МИД России, Ирана и Турции договорились содействовать выработке соглашения между Дамаском и оппозицией и выразили готовность выступить его гарантом.

В среду утром турецкое информационное агентство "Анадолу" сообщило, что РФ и Турция согласовали план всеобъемлющего перемирия в Сирии. По данным агентства, в рамках согласованного Россией и Турцией плана сторонам конфликта в Сирии будет предложено прекратить боевые действия, начиная с 00:00 29 декабря. Договоренность о перемирии не охватывает террористические организации.

Позднее глава МИД Турции заявил, что соглашение о прекращении огня в Сирии может вступить в силу в любую минуту, но не уточнил, когда.

Официальной реакции Дамаска и оппозиционных группировок Сирии пока не поступало.

В Москве заявили, что информируют Тегеран о ходе переговоров с Анкарой по выработке договоренностей о перемирии в Сирии.

"Мы их (Иран-ИФ) информируем обо всем", - сказал "Интерфаксу" директор Второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов отвечая на соответствующий вопрос.

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Тэги: ИРАН, ТУРЦИЯ, МИД, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]