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СНГ 28.12.2016 21:39

За вступление Украины в НАТО проголосовали бы почти три четверти готовых идти на референдум украинцев - опрос

Почти половина украинцев считает наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности вступление страны в НАТО, и если бы соответствующий референдум прошел в ближайшее время, то три четверти готовых принять в нем участие поддержали бы это решение.

Согласно обнародованным в среду результатам проведенного фондом "Демократические инициативы им. Илька Кучерива" совместно с социологической службой Центра Разумкова соцопроса, наилучшим для Украины вариантом гарантирования безопасности 44,1% респондентов назвали вступление в Североатлантический альянс, 26,4% - внеблоковый статус Украины, 6,4% - военный союз с Россией и другими странами СНГ, 3,9% - военный союз с США.

В целом, среди всех опрошенных социологами украинцев идею вступления страны в НАТО поддерживают 47,4%, а против выступают 33,2%. Еще 19,4% респондентов затруднились с ответом.

Вместе с тем, если бы в ближайшее время состоялся референдум по вопросу вступления Украины в НАТО, то 62,2% украинцев приняли бы в нем участие, почти четверть - нет.

При этом среди тех, кто готов принять участие в таком референдуме, 71,5% проголосовали бы за вступление страны в Североатлантический альянс, 22,7% - против.

В ходе опроса, проведенного 16-20 декабря 2016 года в регионах Украины, было опрошено 2018 респондентов старше 18 лет. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

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Тэги: УКРАИНА, НАТО, ВСТУПЛЕНИЕ, ОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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