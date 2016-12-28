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Происшествия 28.12.2016 20:08

Спецслужбы Азербайджана выявили три преступные группировки, занимающиеся незаконным обменом валюты в особо крупных размерах

Спецслужбы Азербайджана выявили преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом иностранной валюты в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности республики.

«СГБ раскрыла три организованные преступные группы, занимавшиеся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом на «черном рынке» иностранной валюты в особо крупных размерах, превышающих десятки миллионов долларов», - говорится в сообщении.

По факту задержано более десятка человек, которые привлечены к уголовной ответственности в связи с незаконной предпринимательской деятельностью без наличия соответствующей лицензии.

Р.Бабаев

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, ВАЛЮТА, ГРУППИРОВКИ, СПЕЦСЛУЖБЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]