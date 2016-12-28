Спецслужбы Азербайджана выявили три преступные группировки, занимающиеся незаконным обменом валюты в особо крупных размерах

Спецслужбы Азербайджана выявили преступные группировки, занимающиеся незаконным оборотом иностранной валюты в особо крупных размерах, сообщает пресс-служба Службы государственной безопасности республики.

«СГБ раскрыла три организованные преступные группы, занимавшиеся незаконной предпринимательской деятельностью, связанной с обменом на «черном рынке» иностранной валюты в особо крупных размерах, превышающих десятки миллионов долларов», - говорится в сообщении.

По факту задержано более десятка человек, которые привлечены к уголовной ответственности в связи с незаконной предпринимательской деятельностью без наличия соответствующей лицензии.

Р.Бабаев