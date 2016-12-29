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Дальнее зарубежье 29.12.2016 09:11

ООН готова содействовать реализации инициатив глав МИД России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию - де Мистура

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил о готовности ООН содействовать подготовке договоренностей между сирийским правительством и оппозицией.

Как сообщает центр новостей ООН, С.Мистура и С.Лавров обменялись мнениями относительно усилий "по запуску эффективного политического процесса урегулирования сирийского кризиса".

Спецпосланник поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции 20 декабря в Москве и сообщил о готовности ООН содействовать их реализации, включая подготовку договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий и проведении переговоров в Астане.

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Тэги: РОССИЯ, ООН, СИРИЯ, УРЕГУЛИРОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]