ООН готова содействовать реализации инициатив глав МИД России, Турции и Ирана по сирийскому урегулированию - де Мистура

Спецпосланник Генерального секретаря ООН по Сирии Стаффан де Мистура во время телефонного разговора с главой МИД РФ Сергеем Лавровым сообщил о готовности ООН содействовать подготовке договоренностей между сирийским правительством и оппозицией.

Как сообщает центр новостей ООН, С.Мистура и С.Лавров обменялись мнениями относительно усилий "по запуску эффективного политического процесса урегулирования сирийского кризиса".

Спецпосланник поддержал результаты встреч министров иностранных дел и обороны России, Ирана и Турции 20 декабря в Москве и сообщил о готовности ООН содействовать их реализации, включая подготовку договоренностей между правительством Сирии и вооруженной оппозицией о прекращении боевых действий и проведении переговоров в Астане.