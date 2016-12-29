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Дальнее зарубежье 29.12.2016 09:28

Обама провел телефонную беседу с Трампом - Белый дом

Президент США Барак Обама по телефону пообщался со своим преемником Дональдом Трампом, сообщил Белый дом.

В сообщении отмечается, что Б.Обама позвонил Д.рампу с Гаити, где он с семьей проводит отпуск, и беседа носила "позитивный характер".

Представитель нынешней американской администрации Эрик Шульц отметил, что действующий и избранный президенты договорились о поддержании контактов и о том, что их команды продолжат совместную работу до инаугурации Д.Трампа 20 января 2017 года.

Агентство "Ассошиэйтед пресс" напоминает, что перед беседой Д.Трамп в своем Twitter сообщил, что сталкивается с препятствиями на пути перехода президентской власти, обвинив в этом Б.Обаму. После телефонного общения с Б.Обамой Д.Трамп заявил журналистам, что между ними состоялась "очень хорошая беседа".

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Тэги: США, ОБАМА, ТРАМП, БЕСЕДА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]