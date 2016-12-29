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Дальнее зарубежье 29.12.2016 09:00

Мать актрисы Керри Фишер скончалась через день после смерти дочери - СМИ

Звезда Голливуда 50 и 60-х годов, мать актрисы Керри Фишер Мэри Фрэнсис "Дебби" Рейнольдс умерла в возрасте 84 лет, через день после смерти дочери, пишет Ассошиэйтед пресс со ссылкой на сына.

Ранее The Los Angeles Time сообщало, что Дебби Рейнольдс доставлена в больницу Лос-Анджелеса. Газета The Times со ссылкой на источник писала, что актриса жаловалась на проблемы, связанные с расстройством органов дыхания.

Издание TMZ, в свою очередь, отмечало, что у Дебби Рейнольдс "мог быть инсульт". Актриса, как говорилось в сообщении, находилась в доме своего сына в Беверли-Хиллз, и после того, как ей стало плохо, члены семьи позвонили в службу 911.

Д.Рейнольдс в основном снималась в комедиях, наиболее знаменитой из которых стала "Поющие под дождём". Ее успешными киноролями также являются Молли Браун в экранизации одноименного мюзикла "Непотопляемая Молли Браун" (1964), принесшая ей номинацию на "Оскар", сестра Энн в "Поющей монахине" (1966) и Барбара Хармон в "Разводе по-американски" (1967).

В январе 2015 года актрисе вручена почетная премия Гильдии киноактеров США за жизненный вклад в мировое киноискусство.

Дебби Рейнольдс трижды была замужем. В 1955 году она вышла замуж за певца Эдди Фишера, от которого родила дочь Кэрри и сына Тодда. Они развелись в 1959 году после громкого скандала, связанного с романом Фишера и Элизабет Тейлор.

Американская киноактриса Кэрри Фишер скончалась во вторник в возрасте 60 лет в Лос-Анджелесе, причиной смерти стал сердечный приступ. К.Фишер известна, в частности, благодаря роли принцессы Леи в киносаге "Звездные войны".

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Тэги: США, АКТРИСА, КОНЧИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]