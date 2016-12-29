Администрация Обамы в четверг объявит об ответе на возможные хакерские атаки со стороны РФ

Администрация президента США Барака Обамы собирается в четверг объявить об ответных мерах против РФ из-за возможной причастности России к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании, сообщает CNN со ссылкой на информированные официальные лица.

Согласно информации телеканала, речь идет о расширении санкций и о дипломатических мерах.

Подчеркивается, что в Вашингтоне объявят о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер. "Федеральное правительство США планирует без предупреждения принимать скрытые меры, когда это потребуется", - отмечается в сообщении.

Кроме того, администрация планирует назвать имена лиц, которые якобы использовали взломанную информацию, принадлежащую Демократической партии и ее представителям, для того, чтобы направить ее против кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

По данным CNN, ответные меры не связаны с запрошенным Б.Обамой разведдокладом о внешних кибератаках на избирательные органы США. "Доклад, выход которого запланирован на начало января 2017 года, будет включать в себя информацию о хакерских атаках со стороны Китая в 2008 и 2012 годах, как и об атаках и распространении дезинформации российскими разведслужбами в ходе предвыборной кампании 2016 года", - говорится в сообщении.

Власти США обвиняли хакеров из РФ в серии кибератак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения отвергает.