Более 110 тыс. человек покинули восточную часть Алеппо после 24 ноября - ООН

Восточную часть сирийского города Алеппо после 24 ноября покинули 110 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь ООН.

"После 24 ноября из восточной части города бежали 110 тысяч человек, 75 тысяч из них нашли приют в районах, которые контролируются правительством в самом Алеппо и в его окрестностях", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН, которое приводит центр новостей Всемирной организации.

Отмечается, что "еще 36 тысяч поселились в зонах, подконтрольных неправительственным вооруженным группам в Идлибе и в сельских районах провинции Алеппо".

По словам пресс-секретаря, ожидается, что по мере продолжения регистрации число перемещенных лиц из восточной части Алеппо в ближайшие дни еще более увеличится.

На сегодняшний день перемещенные лица в первую очередь нуждаются в теплом жилье, подчеркивается в сообщении.