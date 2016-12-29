Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8488 RUR   0.0291 GBR   2.1701 TRY   0.5012

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

Дальнее зарубежье 29.12.2016 09:05

Более 110 тыс. человек покинули восточную часть Алеппо после 24 ноября - ООН

Восточную часть сирийского города Алеппо после 24 ноября покинули 110 тысяч человек, сообщил пресс-секретарь ООН.

"После 24 ноября из восточной части города бежали 110 тысяч человек, 75 тысяч из них нашли приют в районах, которые контролируются правительством в самом Алеппо и в его окрестностях", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН, которое приводит центр новостей Всемирной организации.

Отмечается, что "еще 36 тысяч поселились в зонах, подконтрольных неправительственным вооруженным группам в Идлибе и в сельских районах провинции Алеппо".

По словам пресс-секретаря, ожидается, что по мере продолжения регистрации число перемещенных лиц из восточной части Алеппо в ближайшие дни еще более увеличится.

На сегодняшний день перемещенные лица в первую очередь нуждаются в теплом жилье, подчеркивается в сообщении.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ООН, СИРИЯ, АЛЕППО, БЕЖЕНЦЫ


Похожие новости


Пан Ги Мун призвал защитить гражданское население Сирии Генассамблея ООН соберется в пятницу для обсуждения резолюции по Сирии - чиновник Де Мистура призывает рассмотреть возможность возобновления межсирийских переговоров За несколько дней восточную часть Алеппо покинули 16 тыс. мирных жителей - ООН Гуманитарный комитет ООН принял резолюции по Крыму и Сирии Совет Безопасности ООН не смог принять ни французский, ни российский проект резолюции по Сирии

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]