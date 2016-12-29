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Дальнее зарубежье 29.12.2016 10:26

Новый генсек ООН хочет как можно скорее встретиться с Трампом - СМИ

Антониу Гутерриш, избранный новым генеральным секретарем ООН, заявил, что хотел бы встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом как можно скорее.

"У меня прошла прекрасная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, надеюсь, то же самое будет и с Дональдом Трампом", - сказал А.Гутерриш в интервью португальскому телеканалу SIC.

Он добавил: "Безусловно, в моих интересах встретиться с ним как можно скорее". По словам генсека, "США не только главный донор ООН, но и базовый элемент ее действий".

Наблюдатели обратили внимание, что А.Гутерриш, который вступает в должность 1 января, сделал это заявление после того, как Д.Трамп накануне заявил о намерении внести изменения в работу ООН, поскольку всемирная организация в настоящее время не реализует свой потенциал. Она, как отметил избранный президент, представляет собой "клуб, где люди собираются, чтобы поговорить и хорошо провести время".

"Все изменится после 20 января (день инаугурации Д.Трампа - ИФ)", - подчеркнул он.

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Тэги: ООН, ГЕНСЕК, ТРАМП, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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