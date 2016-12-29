Новый генсек ООН хочет как можно скорее встретиться с Трампом - СМИ

Антониу Гутерриш, избранный новым генеральным секретарем ООН, заявил, что хотел бы встретиться с избранным президентом США Дональдом Трампом как можно скорее.
"У меня прошла прекрасная рабочая встреча с президентом Владимиром Путиным, надеюсь, то же самое будет и с Дональдом Трампом", - сказал А.Гутерриш в интервью португальскому телеканалу SIC.
Он добавил: "Безусловно, в моих интересах встретиться с ним как можно скорее". По словам генсека, "США не только главный донор ООН, но и базовый элемент ее действий".
Наблюдатели обратили внимание, что А.Гутерриш, который вступает в должность 1 января, сделал это заявление после того, как Д.Трамп накануне заявил о намерении внести изменения в работу ООН, поскольку всемирная организация в настоящее время не реализует свой потенциал. Она, как отметил избранный президент, представляет собой "клуб, где люди собираются, чтобы поговорить и хорошо провести время".
"Все изменится после 20 января (день инаугурации Д.Трампа - ИФ)", - подчеркнул он.
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