Пресс-секретарь ООН заявил, что пока не может подтвердить информацию о массовых захоронениях в Алеппо

В ООН пока не могут подтвердить информацию об обнаружении в сирийском Алеппо массовых захоронений людей со следами пыток.

"Мы по-прежнему призываем обеспечить полный доступ во все районы восточной части Алеппо для оценки ситуации и оказания помощи всем нуждающимся", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН, которое приводит центр новостей Всемирной организации.

Комментируя информацию об обнаруженных массовых захоронениях в восточной части Алеппо, пресс-секретарь сказал, что ООН не может ее подтвердить.

26 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо склады с боеприпасами, тяжелое вооружение, а также массовые захоронения.

"Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - сказал он.