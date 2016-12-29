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Дальнее зарубежье 29.12.2016 10:02

Пресс-секретарь ООН заявил, что пока не может подтвердить информацию о массовых захоронениях в Алеппо

В ООН пока не могут подтвердить информацию об обнаружении в сирийском Алеппо массовых захоронений людей со следами пыток.

"Мы по-прежнему призываем обеспечить полный доступ во все районы восточной части Алеппо для оценки ситуации и оказания помощи всем нуждающимся", - говорится в сообщении пресс-секретаря ООН, которое приводит центр новостей Всемирной организации.

Комментируя информацию об обнаруженных массовых захоронениях в восточной части Алеппо, пресс-секретарь сказал, что ООН не может ее подтвердить.

26 декабря официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков сообщил, что российские военные обнаружили в освобожденных от боевиков районах Алеппо склады с боеприпасами, тяжелое вооружение, а также массовые захоронения.

"Обнаружены масштабные захоронения многих десятков подвергшихся диким пыткам и расправе сирийцев. У многих отсутствуют части тел, большинство застрелены в голову", - сказал он.

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Тэги: ООН, СИРИЯ, АЛЕППО, ЗАХОРОНЕНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]