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СНГ 29.12.2016 10:17

Санкции США против России за хакерские атаки не должны вылиться в кибервойну - СМИ

Введение Соединенными Штатами санкций в отношении России из-за того, что она использовала хакерские атаки для поддержки Дональда Трампа в ходе предвыборной президентской кампании в США не должно привести к полномасштабной кибервойне между двумя странами, сообщил телеканал CBS, ссылаясь на источники в американской администрации.

В качестве аргументации своего вывода телеканал приводит заявление президента Барака Обамы: "Нам следует обдумать и выработать такой ответ, который заставит их (Россию - ИФ) дорого заплатить за их такое поведение в будущем, но при этом не создать проблем для самих себя".

CBS отмечет, что "Белый дом также ищет меры, которые не позволят избранному президенту Дональду Трампу отменить санкции, поскольку он оказался признать роль России в кибератаках".

Сам Д.Трамп заявил журналистам в ночь на четверг по московскому времени, что американцам лучше больше думать о том, что происходит с ними самими, чем о санкциях в отношении России.

"Я считаю, что нам лучше подумать о том, что происходит с нашей жизнью. Думаю, что компьютеры серьезно осложнили нашу жизнь. Вся компьютерная эпоха превратила нынешнюю ситуацию в такую, при которой никто толком не представляет, что происходит. У нас есть множество других проблем, над которыми стоит подумать. Но, боюсь, что у нас нет той безопасности, которая нам нужна", - сказал избранный президент журналистам в ответ на просьбу прокомментировать намерения нынешней администрации ввести новые санкции против РФ.

Избранный президент США Дональд Трамп заявил, что американцам "следует заняться своими жизнями" в ответ на призывы ввести санкции против РФ из-за якобы причастности к кибератакам в ходе президентских выборов, сообщает в четверг агентство Рейтер.

"Я думаю, что нам следует заняться своими жизнями. Я думаю, что компьютеры очень сильно усложнили нашу жизнь. Сама компьютерная эпоха привела нас туда, где никто толком не знает, что происходит", - сказал Трамп журналистам на своей вилле во Флориде, отвечая на вопрос, следует ли США вводить санкции в отношении России.

Как ранее сообщил телеканал CNN, администрация Б.Обамы собирается в четверг объявить о мерах против РФ из-за ее якобы причастности к хакерским атакам во время американской предвыборной кампании.

Согласно информации телеканала, речь идет о расширении санкций и о дипломатических мерах.

Подчеркивается, что в Вашингтоне объявят о "публичной", незасекреченной части американских ответных мер. В то же время указывается, что "федеральное правительство США планирует без предупреждения принимать скрытые меры, когда это потребуется".

Кроме того, администрация намерена назвать имена лиц, которые, по ее мнению, использовали взломанную информацию, принадлежащую Демократической партии и ее представителям, для того, чтобы направить ее против кампании кандидата в президенты от демократов Хиллари Клинтон.

Нынешние американские власти неоднократно обвиняли Россию в использовании хакерских атак, нацеленных, по мнению Вашингтона, на оказание влияния на президентские выборы.

Российская сторона подобные обвинения решительно отвергает.

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Тэги: США, РОССИЯ, ХАКЕРЫ, САНКЦИИ


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