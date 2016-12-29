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Дальнее зарубежье 29.12.2016 09:08

В Пентагоне сообщили о гибели одного из ключевых лидеров ИГИЛ от авиаудара в Ракке - СМИ

В Сирии в результате авиаудара коалиции ликвидирован один их ключевых лидеров "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Ракке, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США подтвердил, что высший военный руководитель ИГИЛ Абу Джандалем Аль-Кувейти был убит в результате авиаудара коалиции в Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке.

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Тэги: США, СИРИЯ, ТЕРРОРИСТ, ГИБЕЛЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]