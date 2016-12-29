В Пентагоне сообщили о гибели одного из ключевых лидеров ИГИЛ от авиаудара в Ракке - СМИ

В Сирии в результате авиаудара коалиции ликвидирован один их ключевых лидеров "Исламского государства" (запрещено в РФ) в Ракке, пишет агентство Ассошиэйтед Пресс.

"Высокопоставленный сотрудник Министерства обороны США подтвердил, что высший военный руководитель ИГИЛ Абу Джандалем Аль-Кувейти был убит в результате авиаудара коалиции в Сирии в понедельник", - говорится в сообщении.

Отмечается, что он был одним из ключевых лидеров группировки в Ракке.