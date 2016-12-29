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Дальнее зарубежье 29.12.2016 10:49

Керри не будет давать "последний совет" Трампу, но готов "поделиться соображениями" со своим преемником на посту госсекретаря

Госсекретарь США Джон Керри решил не давать "последний совет" избранному президенту США Дональду Трампу, но готов поделиться с будущим главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном "своими соображениями".

На вопрос журналиста телеканала NBC о том, есть ли у Дж. Керри какой-либо последний совет избранному президенту США и его команде, Госсекретарь ответил "нет".

"Я считаю, у меня состоялся хороший разговор с номинированным на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном. Я ранее с ним встречался. Я ожидаю такой возможности, мы договорились попытаться встретиться как-нибудь здесь (в госдепартаменте - ИФ) между делом, и я бы смог поделиться с ним своими соображениями", - добавил он.

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Тэги: США, КЕРРИ, ПРЕЕМНИК


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]