Госсекретарь США Джон Керри решил не давать "последний совет" избранному президенту США Дональду Трампу, но готов поделиться с будущим главой внешнеполитического ведомства Рексом Тиллерсоном "своими соображениями".
На вопрос журналиста телеканала NBC о том, есть ли у Дж. Керри какой-либо последний совет избранному президенту США и его команде, Госсекретарь ответил "нет".
"Я считаю, у меня состоялся хороший разговор с номинированным на пост госсекретаря Рексом Тиллерсоном. Я ранее с ним встречался. Я ожидаю такой возможности, мы договорились попытаться встретиться как-нибудь здесь (в госдепартаменте - ИФ) между делом, и я бы смог поделиться с ним своими соображениями", - добавил он.
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