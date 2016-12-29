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29.12.2016 09:10

Министр обороны Японии посетила вызывающий раздражение Китая и Южной Кореи храм "Ясукуни"

Министр обороны Японии Томоми Инада нанесла визит в храм "Ясукуни", где, по преданию, покоятся души японских военных, погибших на полях сражений, в том числе в годы Второй мировой войны, сообщили японские СМИ.

В сообщения отмечается, что это ее первое посещение храма со времени вступления в должность в августе текущего года.

Посещение официальными японскими чиновниками храма вызывает резкие протесты в Пекине и Сеуле, поскольку там чтут память в том числе и тех погибших военнослужащих, которые признаны в Китае и Южной Корее военными преступниками времен оккупации японскими милитаристами территорий двух стран.

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]