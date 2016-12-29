Министр обороны Японии Томоми Инада нанесла визит в храм "Ясукуни", где, по преданию, покоятся души японских военных, погибших на полях сражений, в том числе в годы Второй мировой войны, сообщили японские СМИ.
В сообщения отмечается, что это ее первое посещение храма со времени вступления в должность в августе текущего года.
Посещение официальными японскими чиновниками храма вызывает резкие протесты в Пекине и Сеуле, поскольку там чтут память в том числе и тех погибших военнослужащих, которые признаны в Китае и Южной Корее военными преступниками времен оккупации японскими милитаристами территорий двух стран.
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