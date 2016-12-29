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Макроэкономика 29.12.2016 09:19

Манат незначительно укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 декабря сохранил уровне 1,7662 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 декабря ЦБА установил на уровне 1,8467 манат/1EUR против 1,8488 манат/1EUR на 28 декабря. Тем самым манат укрепился к евро на 0,1136%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 декабря Центробанк установил на уровне 0,0292 манат/1RUB против 0,0291 манат/1RUB на 28 декабря. Таким образом, манат к рублю подешевел на 0,3436%.

А.Азизов

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МАНАТ, ВАЛЮТЫ, КУРС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]