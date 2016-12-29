Манат незначительно укрепился к евро

Центральный банк Азербайджана (ЦБА) официальный курс маната по отношению к доллару на 29 декабря сохранил уровне 1,7662 манат/$1, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в Центробанке.

Официальный курс маната по отношению к евро на 29 декабря ЦБА установил на уровне 1,8467 манат/1EUR против 1,8488 манат/1EUR на 28 декабря. Тем самым манат укрепился к евро на 0,1136%.

Официальный курс маната по отношению к российскому рублю на 29 декабря Центробанк установил на уровне 0,0292 манат/1RUB против 0,0291 манат/1RUB на 28 декабря. Таким образом, манат к рублю подешевел на 0,3436%.

А.Азизов