Цены на нефть снижаются на росте запасов в США, Brent торгуется у $56,2 за баррель

Нефть дешевеет в четверг, опускаясь с максимальных отметок за полтора года на сигналах увеличения запасов топлива в США на прошлой неделе.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:04 подешевели на $0,04 (0,07%) - до $56,18 за баррель. На завершение торгов в среду контракт подорожал на 0,2%, до $56,22 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,30 (0,55%) - до $53,76 за баррель. Накануне фьючерс вырос в цене на 0,3%, до $54,06 за баррель.
По данным Американского института нефти (API), собирающего их на добровольной основе, запасы нефти в США на минувшей неделе выросли на 4,2 млн баррелей.
Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, увеличились на 528 тыс. баррелей.
Официальные данные министерства энергетики будут обнародованы в четверг, и эксперты в среднем ожидают снижения запасов на 1,5 млн баррелей.
Между тем с нового года ОПЕК и другие нефтедобывающие страны начнут реализацию соглашения о сокращении добычи в совокупности на 1,8 млн баррелей в сутки. По мнению аналитиков консалтинговой компании Pira Energy, такие меры приведут к значительному сокращению мировых запасов к третьему кварталу 2017 года.
Заседание комитета по мониторингу добычи участников соглашения состоится в Вене 21-22 января, заявил министр нефти Кувейта Эссам аль-Мазрук новостному агентству Kuna. Ранее сообщалось, что встреча пройдет 13 января.
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