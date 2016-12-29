AtaSigorta застраховала сотрудников Госнефтефонда Азербайджана по ДМС

Государственный нефтяной фонд Азербайджана (ГНФАР) определился со страховщиком добровольного медицинского страхования (ДМС) сотрудников, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в фонде.

"Страховщиком по ДМС сотрудников ГНФАР выбрана СК AtaSigorta. С ней 23 декабря заключен договор на страховые услуги", - отметили в фонде.

AtaSigorta получила лицензию на страховую деятельность в сентябре 2004 года. Единственным акционером компании является инвестиционный AtaHolding. Компания, входящая в число 15 ведущих страховых компаний Азербайджана.

В Нефтяном фонде Азербайджана, созданном в декабре 1999 года, аккумулируются доходы от реализации нефтяных контрактов, в частности от реализации прибыльной нефти и газа государства, транзитные тарифы за транспортировку нефти и газа по территории страны, от аренды госимущества и т.д.

А.Азизов