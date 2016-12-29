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Финансы 29.12.2016 10:18

Курс доллара снижается в четверг после падения доходности US Treasuries

Доллар США снижается к большинству мировых валют в четверг на фоне сокращения спроса на американскую валюту, последовавшего за падением доходности гособлиций США.

Евро к 9:16 МСК 29 декабря подорожал на 0,4% к доллару и стоил $1,0458 по сравнению с $1,0413 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 116,61 иены против 117,26 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевел до 121,96 иены против 122,1 иены.

В среду доходность 10-летних US Treasuries упала на 5 базисных пунктов и находится на уровне 2,497% в четверг.

По словам аналитика Mizuho Securities Кенго Судзуки, уже в ближайшее время доллар может подешеветь до 115 иен, но это будет временной коррекцией на пути доллара наверх. С президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, доллар укрепился к иене на 11%.

Эксперты Citigroup Inc., крупнейшего валютного трейдера в мире, считают, что ралли доллара продолжится и в следующем году, причем темпы повышения могут удивить даже тех, кто ожидает укрепления американской валюты.

"Мы видим риск того, что подъем доллара будет более резким и продолжительным, чем многие ожидают, - заявил аналитик Citi Тодд Элмер в интервью телевидению Bloomberg. - Это обусловлено тем, что рынок будет больше внимания уделять политике".

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Тэги: МИР, ВАЛЮТА, ТОРГИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]