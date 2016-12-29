Курс доллара снижается в четверг после падения доходности US Treasuries

Доллар США снижается к большинству мировых валют в четверг на фоне сокращения спроса на американскую валюту, последовавшего за падением доходности гособлиций США.
Евро к 9:16 МСК 29 декабря подорожал на 0,4% к доллару и стоил $1,0458 по сравнению с $1,0413 на закрытие североамериканского рынка в среду.
Курс доллара к иене составил 116,61 иены против 117,26 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевел до 121,96 иены против 122,1 иены.
В среду доходность 10-летних US Treasuries упала на 5 базисных пунктов и находится на уровне 2,497% в четверг.
По словам аналитика Mizuho Securities Кенго Судзуки, уже в ближайшее время доллар может подешеветь до 115 иен, но это будет временной коррекцией на пути доллара наверх. С президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, доллар укрепился к иене на 11%.
Эксперты Citigroup Inc., крупнейшего валютного трейдера в мире, считают, что ралли доллара продолжится и в следующем году, причем темпы повышения могут удивить даже тех, кто ожидает укрепления американской валюты.
"Мы видим риск того, что подъем доллара будет более резким и продолжительным, чем многие ожидают, - заявил аналитик Citi Тодд Элмер в интервью телевидению Bloomberg. - Это обусловлено тем, что рынок будет больше внимания уделять политике".
Министр обороны Японии посетила вызывающий раздражение Китая и Южной Кореи храм "Ясукуни"
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня около 40 раз - Минобороны Азербайджана
Президент Алиев призвал азербайджанцев, проживающих в РФ, быть достойными гражданами России
Новым владельцем ФК "Анжи" стал Осман Кадиев
Правительство Азербайджана планирует к 2021г довести число жилых домов, обеспеченных теплоснабжением к 5,7 тыс.
Спецслужбы Азербайджана выявили три преступные группировки, занимающиеся незаконным обменом валюты в особо крупных размерах
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Керри не будет давать "последний совет" Трампу, но готов "поделиться соображениями" со своим преемником на посту госсекретаря
Жертвами отравления метанолом в Иркутске стали 76 человек - Минздрав региона
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев