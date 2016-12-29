Курс доллара снижается в четверг после падения доходности US Treasuries

Доллар США снижается к большинству мировых валют в четверг на фоне сокращения спроса на американскую валюту, последовавшего за падением доходности гособлиций США.

Евро к 9:16 МСК 29 декабря подорожал на 0,4% к доллару и стоил $1,0458 по сравнению с $1,0413 на закрытие североамериканского рынка в среду.

Курс доллара к иене составил 116,61 иены против 117,26 иены/$1 по итогам предыдущей сессии. Евро в паре с японской нацвалютой подешевел до 121,96 иены против 122,1 иены.

В среду доходность 10-летних US Treasuries упала на 5 базисных пунктов и находится на уровне 2,497% в четверг.

По словам аналитика Mizuho Securities Кенго Судзуки, уже в ближайшее время доллар может подешеветь до 115 иен, но это будет временной коррекцией на пути доллара наверх. С президентских выборов в США, на которых победил Дональд Трамп, доллар укрепился к иене на 11%.

Эксперты Citigroup Inc., крупнейшего валютного трейдера в мире, считают, что ралли доллара продолжится и в следующем году, причем темпы повышения могут удивить даже тех, кто ожидает укрепления американской валюты.

"Мы видим риск того, что подъем доллара будет более резким и продолжительным, чем многие ожидают, - заявил аналитик Citi Тодд Элмер в интервью телевидению Bloomberg. - Это обусловлено тем, что рынок будет больше внимания уделять политике".