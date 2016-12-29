YapiKredi Invest объявила о прекращении деятельности в Азербайджане

ООО "YapiKredi Invest" объявила о ликвидации, отмечается в объявлении компании.

"Претензии от кредиторов будут приниматься в течение двух месяцев", - отмечается в сообщении.

Кроме этого, о своей ликвидации заявили "Китайский торговый дом" и филиал компании "Merton Investments Holding".

Yapikredi Invest было создано в 2007 году и является дочерней структурой "Yapı Kredi Bank Azerbaycan". Уставной капитал компании равен 110 тыс. манатов.

А.Азизов