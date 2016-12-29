Азербайджан потребность в инвестициях на строительство новых ТЭС и ГЭС до 2021г оценивает около 2 млрд манатов

Правительство Азербайджана инвестиции в строительство новых тепло- и гидроэлектростанций в стране на период до конца 2020 года оценивает в 1 млрл 950 млн манатов.
Такие данные приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане", опубликованной в среду.
«В период до 2020 года включительно мощность энергосистемы Азербайджана планируется увеличить на 1,9 тыс. МВт. При этом рост на 1,5 тыс. МВт будет обеспечен за счет строительства новых тепловых и гидроэлектрических станций, что потребует вложение инвестиций в размере 1 млрд 950 млн манат», - отмечается в документе.
Средства на реализацию этих планов предусмотрены как за счет государства, так и из частных источников финансирования.
В документе также сообщается, что в период до конца 2020 года планируется привлечение инвестиций на создание в Азербайджане мощностей по производству ветряной энергии на 350 МВт, солнечной энергии на 50 МВт и биоэнергии на 20 МВт. По оценкам правительства, на эти цели потребуется в общей сложности 1 млрд 40 млн манатов.
«Природный газ, сэкономленный за счет реализации мер в этом направлении, будет экспортироваться по Транс-Анатолийскому (TANAP) и Транс-Адриатическому газопроводам (TAP)», - подчеркивается в документе.
Н.Аббасова
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