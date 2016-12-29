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ТЭК 29.12.2016 10:27

Азербайджан потребность в инвестициях на строительство новых ТЭС и ГЭС до 2021г оценивает около 2 млрд манатов

Правительство Азербайджана инвестиции в строительство новых тепло- и гидроэлектростанций в стране на период до конца 2020 года оценивает в 1 млрл 950 млн манатов.

Такие данные приведены в "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане", опубликованной в среду.

«В период до 2020 года включительно мощность энергосистемы Азербайджана планируется увеличить на 1,9 тыс. МВт. При этом рост на 1,5 тыс. МВт будет обеспечен за счет строительства новых тепловых и гидроэлектрических станций, что потребует вложение инвестиций в размере 1 млрд 950 млн манат», - отмечается в документе.

Средства на реализацию этих планов предусмотрены как за счет государства, так и из частных источников финансирования.

В документе также сообщается, что в период до конца 2020 года планируется привлечение инвестиций на создание в Азербайджане мощностей по производству ветряной энергии на 350 МВт, солнечной энергии на 50 МВт и биоэнергии на 20 МВт. По оценкам правительства, на эти цели потребуется в общей сложности 1 млрд 40 млн манатов.

«Природный газ, сэкономленный за счет реализации мер в этом направлении, будет экспортироваться по Транс-Анатолийскому (TANAP) и Транс-Адриатическому газопроводам (TAP)», - подчеркивается в документе.

Н.Аббасова

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Тэги: ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ИНВЕСТИЦИИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]