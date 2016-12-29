В Риме обрушилось жилое здание, двое человек погибли

По меньшей мере, два человека погибли в результате обрушения двухэтажного дома на юге итальянской столицы, сообщает в четверг сайт газеты "Коррьере делла сера".

Жертвами трагедии стали женщина и ее девятилетняя дочь.

По предварительным данным, причиной произошедшего в среду обрушения здания могла стать утечка бытового газа.

"В настоящий момент мы полагаем, что взрыв произошел из-за утечки газа", - приводит издание слова мэра Рима Вирджинии Раджи.

Городские власти ведут расследование происшествия.