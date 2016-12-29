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СНГ 29.12.2016 10:43

Жертвами отравления метанолом в Иркутске стали 76 человек - Минздрав региона

От отравления метиловым спиртом в Иркутске погибли 76 человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко в четверг на заседании региональной комиссии по ЧС.

"По данным судебно-медицинской экспертизы, от отравления метанолом погибли к настоящему времени 76 человек - 46 в лечебных учреждениях, и 30 были доставлены бюро судмедэкспертизы с мест жительства", - сообщил О.Ярошенко.

Ранее Минздрав сообщал о 74 погибших от метанола.

Министр также сообщил, что в настоящее время в больницах находится девять человек.

"Сегодня около пяти утра поступил мужчина из города Шелехова с признаками отравления метиловым спиртом", - отметил О.Ярошенко.

Он уточнил, что за последние четыре дня в больницы отравившихся не поступало.

"По предварительным данным, мужчина пил "Боярышник", - сказал министр.

Он также сообщил, что к настоящему времени из морга родственникам для захоронения выдано 63 тела погибших, 13 остаются в морге.

Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.

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Тэги: РОССИЯ, ИРКУТСК, ОТРАВЛЕНИЕ, ЖЕРТВЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]