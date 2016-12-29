Жертвами отравления метанолом в Иркутске стали 76 человек - Минздрав региона

От отравления метиловым спиртом в Иркутске погибли 76 человек, сообщил министр здравоохранения региона Олег Ярошенко в четверг на заседании региональной комиссии по ЧС.
"По данным судебно-медицинской экспертизы, от отравления метанолом погибли к настоящему времени 76 человек - 46 в лечебных учреждениях, и 30 были доставлены бюро судмедэкспертизы с мест жительства", - сообщил О.Ярошенко.
Ранее Минздрав сообщал о 74 погибших от метанола.
Министр также сообщил, что в настоящее время в больницах находится девять человек.
"Сегодня около пяти утра поступил мужчина из города Шелехова с признаками отравления метиловым спиртом", - отметил О.Ярошенко.
Он уточнил, что за последние четыре дня в больницы отравившихся не поступало.
"По предварительным данным, мужчина пил "Боярышник", - сказал министр.
Он также сообщил, что к настоящему времени из морга родственникам для захоронения выдано 63 тела погибших, 13 остаются в морге.
Как сообщалось, в микрорайоне Ново-Ленино Иркутска произошло массовое отравление суррогатным алкоголем. Пострадавшие стали поступать в медучреждения с вечера 17 декабря. По предварительным данным, все они употребляли спиртосодержащую жидкость - парфюмерное косметическое средство "Концентрат для ванн "Боярышник". Отравление вызвал метиловый спирт или метанол, который содержался в концентрате, хотя на упаковке в составе значился этиловый спирт.
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