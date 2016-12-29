Грузия надеется на углубление сотрудничества с США при Трампе - премьер

Представители грузинских властей уже провели первые контакты с новой администрацией США, которую формирует избранный президент Дональд Трамп, сообщил в четверг на заседании правительства республики премьер-министр Георгий Квирикашвили.

"Уже состоялись первые контакты с новой администрацией США, и мы надеемся на углубление сотрудничества, основанного на подписанной Хартии о стратегическом партнерстве двух стран", - сказал Г.Квирикашвили.

Он назвал очень важным подписанный в 2016 году меморандум о сотрудничестве Грузии с США в сферах обороны и безопасности.