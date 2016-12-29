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Регион 29.12.2016 13:22

Грузия надеется на углубление сотрудничества с США при Трампе - премьер

Представители грузинских властей уже провели первые контакты с новой администрацией США, которую формирует избранный президент Дональд Трамп, сообщил в четверг на заседании правительства республики премьер-министр Георгий Квирикашвили.

"Уже состоялись первые контакты с новой администрацией США, и мы надеемся на углубление сотрудничества, основанного на подписанной Хартии о стратегическом партнерстве двух стран", - сказал Г.Квирикашвили.

Он назвал очень важным подписанный в 2016 году меморандум о сотрудничестве Грузии с США в сферах обороны и безопасности.

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Тэги: ГРУЗИЯ, США, КОНТАКТЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]