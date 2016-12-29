Азербайджан инвестиции в модернизацию и строительство водопроводных линий оценивает более 1,1 млрд манатов

Правительство Азербайджана оценивает инвестиции в модернизацию существующих и строительство новых водопроводных линий в 1 млрд 135 млн манатов.

Такая оценка приведена в "Стратегической дорожной карте по развитию сектора ЖКХ в Азербайджане", опубликованной в среду.

«Требуемый объем инвестиций в модернизацию существующих и в строительство новых водопроводных линий в Азербайджане составляет 1 млрд 135 млн манатов. Однако, по объему инвестиций необходимо подготовить дополнительное технико-экономическое обоснование», - отмечается в документе.

Отдельно АО «Азерсу» подготовило инвестиционную программу, охватывающую такие сферы, как развитие канализационной системы, очистку сточных вод, управление водными ресурсами и другое. ТЭО по данной программе будет представлено в правительство на рассмотрение.

По данным правительства, за 2011-2014гг инвестиции в модернизацию и управление водным хозяйством и канализационными услугами составили 2,7 млрд манатов.

Согласно «дорожной карте», требуемый объем инвестиций на модернизацию водной инфраструктуры для снижения потерь воды с 31% до 25% оценивается в 845 млн манатов.

«По сравнению с 2011 годов в 2015 году уровень потерь при поставке воды конечному потребителю сократился с 52% до 37, но есть необходимость в улучшении этого показателя. Уровень потери воды при распределении ее между домашними хозяйствами составляет 30-32%, что является высоким показателем по сравнению с рядом стран (Турция – 12%, Польша- 10%, Греция – 8%, Германия – 4%). Остальное приходится на коммерческие потери, уровень которых составляет 20%", - подчеркивается в документе.

Правительство также считает необходимым повысить уровень обеспечения абонентов «Азерсу» водяными счетчиками, поскольку в 2015 году этот показатель составлял 61%, по коммерческим и промышленным потребителям - 80%. Кроме того, по состоянию на 1 октября 2016 года из более 2 млн домашних хозяйств в Азербайджане только 792 тыс. снабжены счетчиками.

Общее число абонентов «Азерсу» на 1 октября 2016 года составляет 1 млн 350 тыс.

Н.Аббасова