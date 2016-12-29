Около 96% бытового насилия в Азербайджане совершают мужчины

Почти 96% преступлений на бытовой почве приходиться на долю мужчин, заявил завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета по проблемам женщин, семьи и детей Эльгюн Сафаров.

"95,7% преступлений, совершенных на бытовой почве приходится на долю мужчин, 4,3% - женщина", - сказал Э.Сафаров в четверг на заседании коллегии Госкомитета.

По его словам, 1,1% совершенных преступлений приходится на лиц с высшим образованием, 3,8% - со средне-специальным, 3,2% - специальным и 91,9% - полным средним образованием.

Ф.Исазаде