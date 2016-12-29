Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.7662 EUR   1.8467 RUR   0.0292 GBR   2.1635 TRY   0.4993

Цена на нефть

    $/bbl WTI   54.06 Brent   56.22

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 31 Дек 1 Янв

СНГ 29.12.2016 13:32

Таджикские авиакомпании могут в суде оспорить запрет на полеты в РФ, считают в Душанбе

Таджикистан готов защищать интересы своих авиакомпаний в суде, заявил в четверг местным СМИ министр транспорта республики Шерали Ганджалзода.

Так он отреагировал на сообщения о намерениях российской авиакомпании "Ямал" подать в суд в связи с отказом таджикских авиавластей удовлетворить ее запрос на полеты в республику.

По словам Ш.Ганджалзода, "Ямал" не смог доказать свою правоту убедительными доказательствами на переговорах и поэтому хочет решить вопрос через суд.

"Угроза подать в суд - показатель того, что компания "Ямал" официально не имеет права осуществлять полеты в Таджикистан", - заявил Ш.Ганджалзода в интервью Радио Озоди (таджикская служба Радио Свобода).

Он также добавил, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр", которая из-за "санкций" России была лишена возможности совершать полеты в российские регионы и понесла серьезные убытки, также может обратиться в суд.

Ранее представитель Минтранса РФ сообщил "Интерфаксу", что Россия приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" из аэропорта "Жуковский".

"22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта "Жуковский" назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании "Ямал". В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря", - заявил представитель ведомства.

Переговоры транспортных ведомств РФ и Таджикистана об условиях выполнения рейсов между странами продолжались несколько дней. Причиной разногласий является нежелание таджикских авиавластей допускать российскую авиакомпанию "Ямал" к регулярным полетам в республику из аэропорта "Жуковский". В Душанбе считают, что наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний (кроме "Ямала" допущены "Уральские авиалинии") нарушает паритет между государствами.

При этом в российском Минтрансе утверждают, что "ни единого упоминания о "паритете" в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет". В ведомстве указывают, что в рамках переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись 7 ноября 2016 г., таджикская сторона приняла назначения обеих российских компаний на линиях "Жуковский" - Душанбе и "Жуковский" - Худжанд, "о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ТАДЖИКИСТАН, РОССИЯ, АВИАСООБЩЕНИЕ, СУД


Похожие новости


Талибы утверждают, что не собираются на этой неделе проводить переговоры с афганскими властями Путин сообщил о намерении принять участие в саммите ОДКБ 15 сентября в Таджикистане Шойгу: Мир и спокойствие в Центральной Азии зависит от скоординированных действий РФ и Таджикистана Обстановка в соседних с Таджикистаном провинциях Афганистана имеет тенденцию к обострению, заявляют в Душанбе Таджикские и российские военные провели совместные учения в горах Памира Рахмон поддерживает инициативу создания общероссийской организации таджиков

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2016
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]