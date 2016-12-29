Таджикские авиакомпании могут в суде оспорить запрет на полеты в РФ, считают в Душанбе

Таджикистан готов защищать интересы своих авиакомпаний в суде, заявил в четверг местным СМИ министр транспорта республики Шерали Ганджалзода.
Так он отреагировал на сообщения о намерениях российской авиакомпании "Ямал" подать в суд в связи с отказом таджикских авиавластей удовлетворить ее запрос на полеты в республику.
По словам Ш.Ганджалзода, "Ямал" не смог доказать свою правоту убедительными доказательствами на переговорах и поэтому хочет решить вопрос через суд.
"Угроза подать в суд - показатель того, что компания "Ямал" официально не имеет права осуществлять полеты в Таджикистан", - заявил Ш.Ганджалзода в интервью Радио Озоди (таджикская служба Радио Свобода).
Он также добавил, что таджикская авиакомпания "Сомон Эйр", которая из-за "санкций" России была лишена возможности совершать полеты в российские регионы и понесла серьезные убытки, также может обратиться в суд.
Ранее представитель Минтранса РФ сообщил "Интерфаксу", что Россия приостанавливает полеты в страну таджикской авиакомпании Somon Air с 23 декабря из-за отказа авиавластей Таджикистана согласовать рейсы авиакомпании "Ямал" из аэропорта "Жуковский".
"22 декабря завершились переговоры авиавластей России и Таджикистана. Таджикская сторона, в нарушение соглашения о воздушном сообщении между странами, а также подписанного протокола от 7 ноября 2016 года, не согласовала полеты из аэропорта "Жуковский" назначенного российского авиаперевозчика - авиакомпании "Ямал". В качестве ответной меры российская сторона приостанавливает полеты таджикской авиакомпании "Сомон Эйр" в регионы Российской Федерации с 00 часов 23 декабря", - заявил представитель ведомства.
Переговоры транспортных ведомств РФ и Таджикистана об условиях выполнения рейсов между странами продолжались несколько дней. Причиной разногласий является нежелание таджикских авиавластей допускать российскую авиакомпанию "Ямал" к регулярным полетам в республику из аэропорта "Жуковский". В Душанбе считают, что наличие на маршрутах двух российских авиакомпаний (кроме "Ямала" допущены "Уральские авиалинии") нарушает паритет между государствами.
При этом в российском Минтрансе утверждают, что "ни единого упоминания о "паритете" в соглашении о воздушном сообщении и последующих договоренностях между РФ и Таджикистаном нет". В ведомстве указывают, что в рамках переговоров авиавластей двух стран, которые состоялись 7 ноября 2016 г., таджикская сторона приняла назначения обеих российских компаний на линиях "Жуковский" - Душанбе и "Жуковский" - Худжанд, "о чем была сделана соответствующая запись в итоговом протоколе".
Президент Алиев утвердил порядок заимствований юрлицами, находящимися в госсобственности
Азербайджанский солдат пропал без вести, пресекая разведвылазку ВС Армении – Минобороны Азербайджана
Разведгруппа ВС Армении попала в засаду азербайджанских подразделений, заявляют в Баку
Минналогов Азербайджана обсудит с банковским сообществом механизм налогообложения электронной торговли
Минналогов Азербайджана прогнозирует на 2017г рост поступлений по упрощенному налогу на 13%
Азербайджан инвестиции в модернизацию и строительство водопроводных линий оценивает более 1,1 млрд манатов
Суд над обвиняемыми в вымогательстве экс-сотрудниками расформированного МНБ Азербайджана начнется во второй половине января
Аргентинец Карлос Тевес стал самым высокооплачиваемым футболистом мира - СМИ
Президент Алиев принял участие в открытии после реконструкции Детского реабилитационного центра
Соглашение о выходе Великобритании из ЕС может быть принято к октябрю 2018 года, считают в Еврокомиссии
Президент Алиев выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Тертере
Президент Азербайджана выделил 3 млн манат на основательный ремонт многоквартирных зданий в Зардабе
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Создано новое объединение предпринимателей - Caspian American Club
Компания ABB обустроила в Бакинской Высшей школе нефти лабораторию
Состоялась специальная сессия Caspian Energy Forum 2017, посвященная созданию и функционированию ЗСТ в поселке Алят
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии
Президент Алиев принял членов Высшего религиозного совета кавказских народов
В мире растет число конфликтов на этнической и религиозной почве, усиливаются тенденции расовой дискриминации и религиозного экстремизма - Алиев