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СНГ 29.12.2016 13:46

Киев обвинил Москву в нарушении международных конвенций и призвал страны-члены ООН усилить давление на Россию

МИД Украины обратился с призывом к государствам-членам ООН предпринять дальнейшие шаги по усилению давления на Российскую Федерацию в связи с "нарушением этой страной ключевых положений ряда деклараций и конвенций в сфере обеспечения прав человека".

Призываем государства-члены ООН предпринять дальнейшие консолидированные шаги для усиления давления на Российскую Федерацию "из-за нарушения ею ключевых положений Всеобщей декларации прав человека, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Конвенции о защите прав человека и основных свобод, Европейской конвенции по предупреждению пыток и бесчеловечного или унижающего достоинство обращения или наказания, других основных международно-правовых документов, говорится, в частности, в заявлении МИД Украины, обнародованном в четверг.

В Киеве утверждают, что Россия продолжает практику "незаконных задержаний и репрессий" в отношении граждан Украины.

Кроме этого, говорится в заявлении, РФ "продолжает игнорировать взятые на себя в рамках Минских договоренностей обязательства по обмену заложников по принципу "всех на всех"".

Украинские дипломаты заявляют, что число "удерживаемых по политическим мотивам в России украинцев" "возросло и ныне составляет не менее 17 человек", "также не менее 27 граждан Украины незаконно удерживаются или преследуются" в Крыму.

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Тэги: УКРАИНА, МИД, РОССИЯ, ЗАЯВЛЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]