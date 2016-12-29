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СНГ 29.12.2016 13:13

Из воды подняты 19 тел погибших в катастрофе Ту-154, 230 фрагментов тел, 13 крупных обломков лайнера

19 тел погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море близ Сочи подняты на поверхность, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2 тыс.мелких обломков самолета", - сказал М.Соколов на пресс-конференции в четверг в Москве.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, АВИАКАТАСТРОФА, ТЕЛА, ОБЛОМКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]