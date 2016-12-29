Из воды подняты 19 тел погибших в катастрофе Ту-154, 230 фрагментов тел, 13 крупных обломков лайнера

19 тел погибших в катастрофе самолета Ту-154 в Черном море близ Сочи подняты на поверхность, сообщил министр транспорта РФ Максим Соколов.

"В ходе поисковых мероприятий обнаружены и подняты с поверхности воды на сегодняшний день 19 тел, более 230 фрагментов погибших, 13 крупных и почти 2 тыс.мелких обломков самолета", - сказал М.Соколов на пресс-конференции в четверг в Москве.