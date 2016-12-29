Грузия через ООН перечислит сирийским детям $100 тыс. - глава МИД

Грузия окажет финансовую помощь детям в Сирии в размере $100 тысяч, сообщил в четверг журналистам министр иностранных дел Грузии Михаил Джанелидзе.

"Премьер-министр и правительство ранее выразили готовность оказать помощь находящимся в тяжелейшем положении сирийским детям. По этому вопросу мы имели активные консультации с ООН и смогли согласовать перечисление $100 тысяч с помощью специализированного фонда ООН", - сказал М.Джанелидзе, отметив, что перечисление денег по поручению правительства осуществит МИД.