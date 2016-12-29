Предварительные данные экспертиз по крушению Ту-154 могут быть получены в январе - Соколов

Эксперты планируют сделать первые выводы о причинах катастрофы самолета Ту-154 в районе Сочи в начале следующего года, сообщил глава Минтранса РФ Максим Соколов.

"Предварительные данные экспертиз могут быть получены уже в январе 2017 года", - сказал М.Соколов на пресс-конференции в четверг в Москве.

Он отметил, что полномочия по расследованию причин этой авиакатастрофы "находятся у министерства обороны".

"Очевидно, что (перед крушением - ИФ) была нештатная работа техники (самолета - ИФ). Чем это было вызвано, предстоит выяснить экспертам, для чего создана специальная техническая комиссия", - сказал министр.