Греция ожидает увеличения турпотока летом 2017 года почти на 20%

Греция летом 2017 года планирует принять на 20% иностранных туристов больше, чем в прошедшем сезоне этого года, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на данные Греческой национальной туристической организации (GNTO).

"Грецию посетили более 27 млн иностранных гостей в 2016 году, что стало рекордным показателем в истории страны. Однако количество заявок от иностранных туроператоров на период с апреля по ноябрь уже возросло почти на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года", - говорится в сообщении.

В настоящее время Греция по объемам въездного турпотока занимает 15 место в мире, вклад туротрасли в ВВП страны в этом году составил 20%. Средняя загрузка отелей Греции превысила в 2016 году 70%. При этом рост турпотока из России достиг 25% к уровню прошлого года, из Великобритании - 19%, из Германии -16%, из Польши и США - по 7%.

Как сообщалось, в 2016 году количество посетивших Грецию российских туристов составит порядка 900 тыс. К 2020 в стране рассчитывают на рост турпотока в целом до 35 млн человек.