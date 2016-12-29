США не поддерживают Турцию в операции по освобождению Эль-Баба - Эрдоган

Турция не получает поддержки со стороны США и других союзников в операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Коалиция, которая, как предполагалось, была основана для борьбы с ИГ, не оказывает поддержки в операции по освобождению Эль-Баба, которую проводит Турция, и которая наносит самый большой урон террористам", - сказал Т.Р.Эрдоган на церемонии в ходе вручения наград ученым.

"Страны, которые поддерживают террористические организации, будут атакованы террористами" - добавил президент, высказывания которого приводят турецкие СМИ.

При этом турецкий лидер повторил свой недавно озвученный тезис о том, что США, по мнению Анкары, вообще поддерживают террористов в Сирии.

"Определенные страны, в первую очередь США, открыто поддерживают террористические организации" - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Ранее турецкий президент обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ в поддержке этой группировки, а также некоторых курдских группировок в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара располагает такими доказательствами, как фотографии и видеозаписи.