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Регион 29.12.2016 13:49

США не поддерживают Турцию в операции по освобождению Эль-Баба - Эрдоган

Турция не получает поддержки со стороны США и других союзников в операции по освобождению сирийского города Эль-Баб от боевиков террористической группировки "Исламское государство", сообщил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.

"Коалиция, которая, как предполагалось, была основана для борьбы с ИГ, не оказывает поддержки в операции по освобождению Эль-Баба, которую проводит Турция, и которая наносит самый большой урон террористам", - сказал Т.Р.Эрдоган на церемонии в ходе вручения наград ученым.

"Страны, которые поддерживают террористические организации, будут атакованы террористами" - добавил президент, высказывания которого приводят турецкие СМИ.

При этом турецкий лидер повторил свой недавно озвученный тезис о том, что США, по мнению Анкары, вообще поддерживают террористов в Сирии.

"Определенные страны, в первую очередь США, открыто поддерживают террористические организации" - подчеркнул Р.Т.Эрдоган.

Ранее турецкий президент обвинил возглавляемую США коалицию по борьбе с ИГ в поддержке этой группировки, а также некоторых курдских группировок в Сирии. Турецкий лидер заявил, что Анкара располагает такими доказательствами, как фотографии и видеозаписи.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ЭРДОГАН, СИРИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]