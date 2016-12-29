Ансамбль имени Александрова будет возрожден - Минобороны РФ

Министерство обороны займется восстановлением ансамбля им. Александрова, большинство участников которого погибли в авиакатастрофе близ Сочи, сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Одной из задач является возрождение ансамбля", - сказал Н.Панков на пресс-конференции, проходящей в четверг в Москве.

Также Н.Панков опроверг утверждения о том, что ансамбль планировал дать концерт в Алеппо. "Это не так. Ансамбль летел с одной целью - дать большой, полноформатный концерт на авиабазе Хмеймим",- сказал Н.Панков.