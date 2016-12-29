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СНГ 29.12.2016 14:31

Ансамбль имени Александрова будет возрожден - Минобороны РФ

Министерство обороны займется восстановлением ансамбля им. Александрова, большинство участников которого погибли в авиакатастрофе близ Сочи, сообщил заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Одной из задач является возрождение ансамбля", - сказал Н.Панков на пресс-конференции, проходящей в четверг в Москве.

Также Н.Панков опроверг утверждения о том, что ансамбль планировал дать концерт в Алеппо. "Это не так. Ансамбль летел с одной целью - дать большой, полноформатный концерт на авиабазе Хмеймим",- сказал Н.Панков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИНОБОРОНЫ, АНСАМБЛЬ, ВОЗРОЖДЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]