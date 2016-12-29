Еще один влиятельней главарь ИГ ликвидирован в Сирии - международная коалиция

Возглавляемая США международная коалиция против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожила на севере Сирии одного из основных командиров группировки Абу Джандала аль-Кувейти, заявил в четверг представитель коалиции.
Таким образом, в коалиции подтвердили появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о гибели командира.
По данным коалиционного командования, ранее этот командир участвовал в операциях ИГ по захвату Пальмиры ранее в декабре. Затем он направился в район сирийского города Табка, расположенного западнее оплота ИГ города Ракки, чтобы укрепить оборону террористов против наступающих сил курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (SDF).
"Абу Джандал был причастен к использованию террористов-смертников на автомобилях, самодельных взрывных устройств и химического оружия против SDF... его смерть уменьшит возможности ИГ по защите Ракки и по проведению операций за рубежом против стран Запада", - сказал представитель.
Он добавил, что А.Дж.аль-Кувейти был убит недалеко от плотины Табка - стратегически важного объекта на реке Евфрат, контролируемого ИГ, к которому приближаются отряды SDF.
Западные СМИ добавляют, что в ИГ пока не подтвердили гибель своего командира.
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