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Дальнее зарубежье 29.12.2016 14:42

Еще один влиятельней главарь ИГ ликвидирован в Сирии - международная коалиция

Возглавляемая США международная коалиция против группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) уничтожила на севере Сирии одного из основных командиров группировки Абу Джандала аль-Кувейти, заявил в четверг представитель коалиции.

Таким образом, в коалиции подтвердили появившиеся ранее в западных СМИ сообщения о гибели командира.

По данным коалиционного командования, ранее этот командир участвовал в операциях ИГ по захвату Пальмиры ранее в декабре. Затем он направился в район сирийского города Табка, расположенного западнее оплота ИГ города Ракки, чтобы укрепить оборону террористов против наступающих сил курдско-сирийского альянса "Сирийские демократические силы" (SDF).

"Абу Джандал был причастен к использованию террористов-смертников на автомобилях, самодельных взрывных устройств и химического оружия против SDF... его смерть уменьшит возможности ИГ по защите Ракки и по проведению операций за рубежом против стран Запада", - сказал представитель.

Он добавил, что А.Дж.аль-Кувейти был убит недалеко от плотины Табка - стратегически важного объекта на реке Евфрат, контролируемого ИГ, к которому приближаются отряды SDF.

Западные СМИ добавляют, что в ИГ пока не подтвердили гибель своего командира.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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Тэги: США, ИГ, КОМАНДИР, ЛИКВИДАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]