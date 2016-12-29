Минобороны РФ: радиообмен на борту разбившегося Ту-154 был краток - 10 секунд, есть фраза командира, указывающая на начало нештатной ситуации

Одна из фраз которую произнес командир воздушного судна Ту-154 Минобороны РФ, разбившегося в районе Сочи, говорит о начале развития особой ситуации на борту, заявил начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил России Сергей Байнетов.

"Все было достаточно штатно, но фраза командира, одна, анализ этой фразы говорит о начале особой ситуации, о начале развития этой ситуации. Больше пока она нам ничего не говорит", - сказал С.Байнетов на пресс-конференции в Москве в четверг.

Он добавил, что радиообмен был краток.

"Радиообмен был крайне краток, вы можете себе представить что особая ситуация развивалась в течение 10 секунд. Что можно сказать за 10 секунд?", - отметил С.Байнетов.