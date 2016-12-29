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Финансы 29.12.2016 14:27

Минналогов Азербайджана прогнозирует на 2017г рост поступлений по упрощенному налогу на 13%

Министерство налогов Азербайджана прогнозирует в 2017 году поступления в госбюджет по упрощенному налогу на уровне 340 млн манатов, сказал на пресс-конференции в четверг замминистра налогов Сахиб Алекперов.

«Прогноз на 2016 год составлял 300 млн манатов, на 2017 год он увеличен до 340 млн манатов», - сказал С.Алекперов.

Отвечая на вопрос о справедливом налогообложении граждан с высоким доходом и граждан с низким доходом, замминистра отметил, что на НДС приходится треть налоговых сборов, тогда как плательщиками НДС являются только 27 тыс. из 770 тыс. налогоплательщиков.

«740 тыс. налогоплательщиков являются плательщиками упрощенного налога, тогда как в 2016 году из налоговых поступлений в 7 млрд 10 млн манатов лишь 300 млн манатов пришлись на этот вид налога», - заявил С.Алекперов.

С.Алекперов также отметил, что прогноз по акцизному налогу на 2017 год составляет 608 млн манатов.

Ранее на пресс-конференции С.Алекперов отметил, что план по перечислениям налогов и пошлин в госбюджет Азербайджана на 2017 год для министерства налогов определен в 7 млрд 510 млн манатов против 7 млрд 10 млн манатов на 2016 год.

А.Ахундов

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Тэги: НАЛОГ, УПРОЩЕННЫЙ, ПРОГНОЗ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]