Азербайджанский солдат пропал без вести, пресекая разведвылазку ВС Армении – Минобороны Азербайджана

Азербайджанский солдат пропал без вести, пресекая разведвылазку ВС Армении, отмечается в заявлении Минобороны Азербайджана.

"В результате столкновений на армяно-азербайджанской границе в четверг без вести пропал военнослужащий азербайджанской армии Чингиз Гурбанов", - отмечается в заявлении.

Минобороны отмечает, что в настоящее время предпринимаются меры по описку солдата.

Как сообщалось ранее, в четверг утром разведгруппа ВС Армении попала в засаду подразделений азербайджанской армии при попытке проникновения на территорию Азербайджана. В результате завязавшегося боя противник был вынужден отступить с большими потерями. В Минобороны считают, что относительная тишина на линии фронта, наблюдаемая в последнее время "видимо не на руку армянской стороне и противник целенаправленно прибегает к подобным провокациям".

Ф.Исазаде