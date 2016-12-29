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Дальнее зарубежье 29.12.2016 15:02

В Берлине усиливают безопасность в преддверии Нового года

Германские власти принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в центре Берлина, где жители и гости столицы будут отмечать наступающий Новый год, сообщают в четверг западные СМИ.

"В этом году мы впервые установим бетонные блоки и расположим бронированные автомобили перед входом (Бранденбургских ворот - ИФ)", - приводят СМИ слова представителя берлинской полиции.

Ожидается, что число полицейских, которые будут охранять общественный порядок, составит около 1 тыс. При этом некоторые из них будут вооружены пулеметами, отмечают издания.

Решение об усилении безопасности было принято после теракта на рождественской ярмарке в Берлине, который произошел в декабре этого года.

Как сообщалось, тогда 12 человек погибли и около 50 пострадали из-за наезда грузовика на людей на берлинской площади Брайтшайдплатц.

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Тэги: ГЕРМАНИЯ, БЕРЛИН, БЕЗОПАСНОСТЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]