США поставляли оружие курдским группировкам в Сирии - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США поставляли вооружение курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) и курдской Партии демократического союза (PYD) на территории Сирии, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на слова министра.

"США делали поставки YPG и PYD. Это совершенно ясно. И мы и они (США - ИФ) знаем, что поставки оружия осуществлялись под предлогом борьбы против ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - ИФ)", - цитирует агентство слова М.Чавушоглу.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обвинял возглавляемую США коалицию против ИГ в поддержке курдских группировок в Сирии.

Накануне турецкая газета "Хюрриет" сообщала со ссылкой на слова М.Чавушоглу, что условия готовящегося перемирия в Сирии не будут касаться отрядов PYD.