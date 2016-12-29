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Регион 29.12.2016 15:16

США поставляли оружие курдским группировкам в Сирии - Чавушоглу

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что США поставляли вооружение курдским "Отрядам народной самообороны" (YPG) и курдской Партии демократического союза (PYD) на территории Сирии, сообщает в четверг агентство "Анадолу" со ссылкой на слова министра.

"США делали поставки YPG и PYD. Это совершенно ясно. И мы и они (США - ИФ) знаем, что поставки оружия осуществлялись под предлогом борьбы против ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ - ИФ)", - цитирует агентство слова М.Чавушоглу.

Ранее на этой неделе президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган уже обвинял возглавляемую США коалицию против ИГ в поддержке курдских группировок в Сирии.

Накануне турецкая газета "Хюрриет" сообщала со ссылкой на слова М.Чавушоглу, что условия готовящегося перемирия в Сирии не будут касаться отрядов PYD.

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Тэги: ТУРЦИЯ, США, КУРДЫ, ОРУЖИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]