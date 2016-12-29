На северо-востоке Афганистана убит глава сикхской общины

Глава сикхской общины Лала Дел Суз убит в четверг неизвестными в городе Кундузе, административном центре одноименной провинции на северо-востоке Афганистана.

Местные СМИ сообщают, что Дел Суз, который долгие годы занимался натуропатией (лечением природными средствами), был застрелен утром, когда направлялся к своему магазину.

Родственники погибшего сообщили, что на него уже покушались пять лет назад, тогда он получил огнестрельные ранения, но выжил.

Полиция Кундуза сообщила о задержании трех подозреваемых. Возбуждено уголовное дело, ведется следствие.