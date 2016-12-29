Инвесторы из Китая и Гонконга сохраняют спрос на коммерческую недвижимость Лондона после Brexit

Приток иностранных инвестиций в коммерческую недвижимость Лондона резко упал после решения Великобритании о выходе из EC, однако китайских и гонконгских инвесторов Brexit не слишком испугал: они продолжают скупать активы в Сити и Вэст-энде, пишет газета Financial Times.

Эксперт брокерской компании в сфере недвижимости Knight Frank Питер МакКолл отмечает "рост притока китайских денег" в британскую недвижимость, в том числе средств государственных организаций, компаний и состоятельных частных лиц.

Согласно данным аналитической компании Real Capital Analytics, общий приток инвестиций в лондонскую коммерческую недвижимость с момента Brexit составил 7 млрд фунтов ($8,6 млрд), что на 55% ниже, чем за аналогичный период годом ранее.

Объем китайских инвестиций, при этом, уменьшился лишь на 22%, до 1,25 млрд, что указывает на растущую долю инвесторов из КНР в секторе, отмечают эксперты.

Спрос со стороны гонконгских инвесторов примерно соответствует спросу китайских инвесторов, говорит Крис Бретт, руководитель подразделения международных рынков капитала CBRE, крупнейшей в мире компании в сфере услуг на рынке коммерческой недвижимости.

"В данный момент гонконгские инвесторы нацелены на покупку в Лондоне недвижимости на сумму порядка 4,5 млрд фунтов стерлингов. Это самая высокая активность среди всех групп международных инвесторов", - отмечает К.Бретт.

Среди последних сделок: покупка китайской госкомпанией Beijing Capital Development Holdings более чем за 200 млн фунтов 16-этажного офисного здания 30 Crown Place в Лондоне, где расположена штаб-квартира юридической компании Pinsent Masons.

В ноябре гонконгский фонд AGP Group приобрел за 154 млн фунтов офисное здание 20 Moorgate, арендатором площадей в котором является Банк Англии.