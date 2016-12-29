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СНГ 29.12.2016 16:02

Медведев рекомендует своим замам в новогодние праздники не расслабляться

Премьер РФ Дмитрий Медведев пожелал вице-премьерам хорошо встретить Новый год, но рекомендовал им не расслабляться и оставаться на связи.

"У нас с вами последняя в этом году встреча в таком формате. Благодарю вас за проделанную работу, еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться", - сказал он на встрече с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что зима - это сложное время года в России.

"Часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации, поэтому нужно по всем направлениям деятельности, которыми вы сами занимаетесь, держать ситуацию на контроле, быть с министрами на связи, если потребуется, определить дежурных, которые работают во всех ведомствах", - сказал Д.Медведев.

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Тэги: РОССИЯ, ПРАЗДНИКИ, ПРАВИТЕЛЬСТВО, РАБОТА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]