Медведев рекомендует своим замам в новогодние праздники не расслабляться

Премьер РФ Дмитрий Медведев пожелал вице-премьерам хорошо встретить Новый год, но рекомендовал им не расслабляться и оставаться на связи.

"У нас с вами последняя в этом году встреча в таком формате. Благодарю вас за проделанную работу, еще раз поздравляю с Новым годом. Желаю всем хорошо встретить Новый год, отдохнуть, набраться сил, но в то же время не расслабляться", - сказал он на встрече с вице-премьерами.

Глава правительства напомнил, что зима - это сложное время года в России.

"Часто возникают неприятные и неожиданные проблемы, происшествия, иногда чрезвычайные ситуации, поэтому нужно по всем направлениям деятельности, которыми вы сами занимаетесь, держать ситуацию на контроле, быть с министрами на связи, если потребуется, определить дежурных, которые работают во всех ведомствах", - сказал Д.Медведев.