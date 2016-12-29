Военные США должны присутствовать в Литве постоянно, считает американский сенатор

В Литве постоянно должны находиться американские военнослужащие, чтобы "друзья понимали, что США всегда с ними", заявил находящийся с визитом в Литве американский сенатор Джон Маккейн.

"Думаю, что вопросы о численности военных связаны с потребностью, с проходящими учениями, операциями, которые мы осуществляем совместно, но, на мой взгляд, важно постоянное пребывание (вооруженных сил США) - чтобы здесь всегда было определенное количество военных США", - сказал сенатор журналистам после встречи с президентом Литвы Далей Грибаускайте в четверг.

В четверг и пятницу в Вильнюсе находятся с визитом три сенатора США, они обсуждают с литовским руководством вопросы безопасности.

По словам литовских дипломатов, визит сенаторов США можно расценивать как стремление еще раз подтвердить обязательства Америки перед странами Балтии после избрания президентом США Дональда Трампа.