Президент Алиев принял участие в открытии после реконструкции Детского реабилитационного центра

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в церемонии открытия Детского реабилитационного центра при министерстве труда и социальной защиты после реконструкции, сообщает сайт главы государства.

Глава Минтруда и соцзащиты населения Салим Муслимов проинформировал И.Алиева о проделанных в центре работах.

Ф.Исазаде